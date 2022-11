पूर्व पति इमरान खान को बचाने वाले युवक की मौत पर जेमिना हुईं दुखी, तस्वीर शेयर कहा- वो था असली हीरो

International

oi-Mukesh Pandey

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) पर हमले की खबर मिलने उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ (Jemima Goldsmith) काफी आहत हो गई थीं। लेकिन जब उन्हें पता चला की वो अब ठीक हैं तो उन्होंने राहत सी सांस ली। इस बीच उन्होंने इमरान को बचाने वाले उस शख्स की तस्वीर शेयर की जिसने आक्रामक हुए गनमैन को नियंत्रित किया। इस बीच गनमैन को रोकने के लिए उससे भिड़ शख्स की हो गई। जिसको लेकर जेमिमा ने संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इमरान को बचाने वाले शख्स की तस्वीर शेयर कर उसे हीरो बताया।

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर वजीराबाद में एक रैली दौरान हुए हमले में घायल होने का बाद उनकी हालत स्थिर है। इमरान पर हमले को लेकर उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा ने दुख जताया है। उनके सुरक्षित बचने पर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। एक न्यूज प्लेटफार्म की खबर देखने के बाद वो बेचैन हो गई थीं। लेकिन बाद में उन्हें ये पता चला कि पूर्व पाक पीएम की हालत खतरे बाहर है तब उन्होंने चैन की सांस ली।

Seagrass: समुद्र की घास जो सोखती है हजारों टन कार्बन! धरती के लिए वरदान, साइंटिस्ट्स की रिसर्च ने दी नई हवा

जेमिमा ने ट्वीट में लिखा, " मैं डर गई थी लेकिन गॉड का शुक्र है कि वो ठीक हैं। भीड़ में मौजूद एक हीरो को धन्यवाद जो उन्हें बचाने के लिए गनमैन से भिड़ गया"। उन्होंने ट्विट के के साथ टीवी स्कीन पर दिखी तस्वीर को शेयर कर किया। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला की शख्स की मौत हो गई तो वे काफी दुखी हुईं।

The news we dread…

Thank God he’s okay. And thank you from his sons to the heroic man in the crowd who tackled the gunman. https://t.co/DGoxlJGwxb