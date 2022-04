सेना ने दिए इमरान को तीन ऑप्शन, पहला इस्तीफा दीजिए... पाकिस्तान में एक और पीएम चढ़ेगा बलि?

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अप्रैल 03: पाकिस्तान की राजनीति में भीषण उथल-पुथल मचा हुआ है और पाकिस्तान से आने वाली रिपोर्ट्स में अब आशंका गृहयुद्ध की जताई जा रही है। कई रिपोर्ट्स में पाकिस्तान के राजनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है, कि इमरान खान अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव हार जाते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है, तो फिर वो यहीं नहीं रूकेंगे और इमरान खान समर्थक किसी भी हद तक जा सकते हैं और इमरान खान की तरफ से उन्हें ऐसा ऑर्डर मिल गया है। लेकिन, इस बीच खुद इमरान खान ने कहा है कि, उन्हें सेना की तरफ से तीन ऑप्शन दिए गये हैं।

English summary

Imran Khan has said that he has got three options from the Pakistan Army. At the same time, Imran has again praised India's foreign policy.