‘आप रूस को घेर नहीं सकते, ये असंभव है’, भारत और चीन का नाम लेकर पुतिन का US पर निशाना

oi-Artesh Kumar

मॉस्को, 11 जून : रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने व्लादिमीर पुतिन खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। रूस के खिलाफ इन देशों अब तक कई सारे प्रतिबंध लगा चुके हैं। हालांकि, इससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद यूक्रेन पर विजय प्राप्त करने की कसम खाई। अब खबर है कि पुतिन ने भारत और चीन का नाम लेकर अमेरिका पर तंज कसा है।



English summary

Russia can cooperate not only with India, China but also with others. impossible to ‘fence off’ country like ours said russian president vladimir Putin