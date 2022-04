‘अगर रूस का इलाज नहीं किया गया, तो भारत...’ दिल्ली दौरे पर आईं यूरोपीय आयोग की प्रमुख की चेतावनी!

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 24: पिछले एक से डेढ़ महीने में भारत में जितने वैश्विक नेता पहुंचे हैं, भारत के साथ जितने वैश्विक नेताओं की बैठक हुई है, शायद उतनी बैठकें एक साल में होती हैं। ये वैश्विक पटल पर ना सिर्फ भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाया है, बल्कि, यूक्रेन युद्ध के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है और भारत के बिना रूस को काउंटर करना कितना मुश्किल है, इससे यह भी जाहिर होता है। इस वक्त यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर से चेतावनी देने की कोशिश की हैं।

English summary

The President of the European Commission, who arrived in India to participate in the Raisina Dialogue in New Delhi, referred to the Indo-Pacific and India.