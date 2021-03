International

oi-Abhijat Shekhar

आइसलैंड: आपने किसी लोहार को लोहा पिघलाते देखा है, अगर देखा है तो आपने उसवक्त आग को महसूस किया होगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ज्वालामुखी फटता है तो उससे निकलने वाली आग की नदी कैसे हो सकती है और उसके चपेट में आने वाला इंसान या जानवरों का क्या हो सकता है। आइसलैंड में 6 हजार साल शांत रहने के बाद एक ज्वालामुखी फटा है लेकिन लोगों ने उस ज्वालामुखी को मजाक के तौर पर ले लिया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि पीछे ज्वालामुखी फूटा पड़ा है और सामने लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने से कई सौ मीटर तक आग की नदी बह रही है।

VIDEO: ज्वालामुखी से बह रही है आग की नदी, सामने बेपरवाह लोग खेल रहे थे वॉलीबॉल, मौत को दावत

So, apparently a candid video of my friends and I went viral 👀 here’s another video of us playing #volleyball in front of the #volcano in #Iceland pic.twitter.com/sYxu3n3GZi

करीब 6 हजार साल बाद इस पहाड़ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, जिसका ड्रोन वीडियो काफी वायरल हो रहा है।

Here is that amazing FPV drone video of the volcanic eruption in Iceland taken by @BSteinbekk. I asked his son to get him an account on Twitter so I can properly credit his content. I deleted my original post. pic.twitter.com/Cz9tAqAOTS