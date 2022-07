बदल सकती है इंसानों के पूर्वजों की कहानी, 40 लाख साल पुराना जीवाश्म बदलेगा हमारे जन्म का इतिहास!

International

केप टाउन, जुलाई 04: क्या इंसानों के इतिहास को लेकर अभी तक जो हमारी समझ विकसित हुई है और वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर हमारे पास जो जानकारी है, वो तमाम जानकारियां बदलने वाली हैं? ये सवाल इसलिए, क्योंकि, 27 जून को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित एक नए स्टडी रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका की एक गुफा में मिले हमारे मानव पूर्वजों के जीवाश्म हमारी अब तक की रिसर्च की तुलना में दस लाख वर्ष पुराने हैं।

