तालिबान की वजह से अफगानिस्तान में बड़ा मानवीय संकट, आने वाली नस्लों पर भी बर्बादी का साया

काबुल, अगस्त 12: तालिबान के हमले से अफगानिस्तान में भारी मानवीय संकट पैदा होता जा रहा है। देश के आपदा प्रबंधन मंत्री गुलाम बहाउद्दीन जिलानी के अनुसार, पिछले दो महीनों में अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में 60 हजार से ज्यादा परिवार तालिबानी हमलों की वजह से विस्थापित हुए हैं और अब उनके सामने जिंदगी कैसे बचाएं, इसका सवाल खड़ा हो गया है। उनमें से कम से कम 17 हजार से ज्यादा परिवारों ने अफगानिस्तान की राष्ट्रीय राजधानी काबुल में शरण ले ली है, जिसे सुन्नी पश्तून लड़ाकों से अपनी जान का खतरा है।

तालिबान से बचकर भागी 22 साल की पत्रकार का सनसनीखेज खुलासा, बेटियों के लिए अफगानिस्तान बना जहन्नुम

