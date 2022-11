जब भारत-PAK के जासूसों में हुई थी सीक्रेट मीटिंग, RAW-ISI की गुप्त डील कैसे हुई फेल? जानिए

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

RAW-ISI सीक्रेट डील: क्या कश्मीर में भारतीय और पाकिस्तान के जासूसों के बीच सीक्रेट डील हुआ है? इस बाबत द प्रिंट में एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें बताया गया है, कि किस तरह से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच एक सीक्रेट डील की गई थी। इस रिपोर्ट में भारतीय विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख ए.के. वर्मा के एक आर्टिकिल का हवाला दिया गया है, जिनका अब निधन हो गया है। आइये जानते हैं, कि आखिर ये सीक्रेट डील क्या थी, इसका मकसद क्या था और इस सीक्रेट डील का क्या हुआ?

Kim Jong Un: दुनिया के सामने पहली बार आई किम जोंग की बेटी, व्हाइट हाउस उड़ाने वाली मिसाइल दागी

English summary

How did the intelligence chiefs of India and Pakistan reach a peace deal on the Kashmir issue and then how did the suspicious deaths of Pakistani officials associated with this deal happen? Learn