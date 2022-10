अटल बिहारी बाजपेयी की बनाई इस 'महान विदेश नीति' का कैसे फायदा उठा रहे हैं नरेन्द्र मोदी?

International

oi-Abhijat Shekhar

Indian Foreign Policy: कमला हैरिस, ऋषि सुनक, एंटोनियो कोस्टा, निक्ली हेली, प्रविंद जगन्नाथ, हलीमा याकूब, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इरफान अली... ये कुछ ऐसे नाम हैं, जो अलग अलग देशों में अपनी खास पहचान रखते हैं और अलग अलग देशों की राजनीति में शिखर पर हैं। लेकिन, इन सभी नेताओं में एक बात कॉमन है और वो ये बात है, कि इनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं और इस बात को ये सभी नेता गर्व के साथ स्वीकार भी करते हैं। निक्की हेली और कमला हैरिस को छोड़कर इनमें से सभी प्रवासी भारतीय किसी ना किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं और अपनी पहचान को अपना अस्तित्व बताते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं, कि एक वक्त भारत की विदेश नीति में इन प्रवासी भारतीयों को लेकर कोई खास जगह नहीं थी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने सबसे पहली बार प्रवास भारतीयों से जुड़ने की विदेश नीति तैयार की थी, जिसका फायदा अब भारत को मिल रहा है और बाजपेयी की परंपरा को नरेन्द्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं।

भारतीय मूल के नेता क्या वाकई भारत को फायदा पहुंचाते हैं? पीएम मोदी और पुर्तगाल की दिलचस्प कहानी

English summary

Former Prime Minister Atal Bihari Bajpayee had prepared the process of connecting with overseas Indians, know how today's India is benefiting from it.