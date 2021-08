कैसे तालिबान की सेवा में लेट गया पाकिस्तान ? अमरुल्ला सालेह ने बताया

International

पंजशीर, 25 अगस्त: काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भले ही अपनी जान बचाकर भाग गए हों, लेकिन वहां के कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह आतंकवादियों के सामने अभी भी डटे हुए हैं। वो पंजशीर की खौफनाक घाटियों में रहकर ही तालिबान से लोहा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब जबकि काबुल तालिबान के नियंत्रण में है, फिर भी सालेह को अपने अफगानी सैनिकों पर गर्व है। वह अभी भी कह रहे हैं कि तालिबान को रोकने के लिए सरकार जो कुछ कर सकती है, वह करती रहगी। सालेह ने एक इंटरव्यू में जो कुछ कहा है उससे पाकिस्तान के साथ-साथ अमेरिकी प्रशासन की भी पोल खुल गई है।

English summary

Afghanistan's acting President Amrullah Saleh has given four basic reasons for the fall of Afghanistan, the biggest of which is Pakistan