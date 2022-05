पाकिस्तान की वो सीक्रेट सुपरस्टार रैपर, जिसके गानों से निकलती है चिंगारी, मगर घर के बाहर है गुमनाम

International

oi-Abhijat Shekhar

कराची, मई 04: कुछ साल पहले आमिर खान की एक फिल्म आई थी, सीक्रेट सुपरस्टार... जिसमें एक लड़की गाना चाहती है, लेकिन उसके परिवार से उसे गाना गाने की इजाजत नहीं मिलती है, जिसके बाद वो हिबाज पहनकर गाना गाती है और लाखों लोग उसके गानों के फैन हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी एक ऐसी ही सीक्रेट सुपरस्टार है, जिसके रैप के लाखों दीवाने हैं, लेकिन घर के बाहर उसे कोई कोई नहीं पहचानता है। लोग उसके सामने में उसकी गीतों को सुनते हैं, रैप गाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता, कि जो गाना वो गा रहे हैं, उसे गाने वाली उनके ही मोहल्ले में, उनकी ही गली में रहती है।

अमेरिका में गर्भपात कानून पर इतना हंगामा क्यों है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला लीक, देशभर में भारी प्रदर्शन

English summary

Pakistani hijab-wearing rapper, who is a star on social media, but no one knows her outside the house.