हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन: भारतीय विदेश मंत्री ने कहा- अफगानिस्तान के लिए जरूरी है ‘दोहरी शांति’

दुशांबे: ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया समिट का आगाज हो चुका है। जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस. जयशंकर शिरकत कर रहे हैं। बैठक में भारत का पक्ष रखते हुए एस. जयशंकर ने एक बार फिर से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा तो अफगानिस्तान की शांति पर भी भारत ने बेहद महत्वूर्ण प्वाइंट्स उठाए हैं।

हार्ट ऑफ एशिया में भारत

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सबसे पहले अफगानिस्तान की शांति को लेकर कहा है कि अफगानिस्तान में दोहरी शांति प्रक्रिया की जरूरत है और अफगानिस्तान में शांति अफगानिस्तान के साथ साथ पड़ोसी देशों के लिहाज से हक में है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में शांति तभी संभव है जब इसके लिए सच्चे दिल से कोशिश की जाए। आपको बता दें कि हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया पर सहमति बनाने के लिए करीब 50 देशों के प्रतिनिधि जमा हुए हैं।

अफगानिस्तान में शांति जरूरी

ताजिकिस्तान की राजधानी में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति के लिए अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के बाहर भी शांति की जरूरत है। जिसके लिए अफगानिस्तान के भीतर और अफगानिस्तान के बाहर सभी के हितों की आवश्यकता होती है। लिहाजा, अगर अफगानिस्तान में वास्तविक तौर पर शांति लाना है तो इसके लिए सभी देशोँ के प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की शांति के पक्ष में हमेशा से भारत खड़ा रहा है और भारत सरकार ने ही अफगानिस्तान में संसद का निर्माण कराया था जबकि पाकिस्तान आतंकी संगठन तालिबान को समर्थन देता रहा है।

3. Today, we are striving for a more inclusive Afghanistan that can overcome decades of conflict. But that will happen only if we stay true to principles that Heart of Asia has long embodied. Collective success may not be easy but the alternative is only collective failure.