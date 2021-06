हावर्ड वैज्ञानिक का रिसर्च कामयाब, बहुत जल्द हजारों साल तक इंसानों का जिंदा रहना होगा संभव

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जून 09: धरती पर कौन ऐसा इंसान नहीं है जो लंबा से लंबा जीना नहीं चाहता है। हर इंसान की चाहत होती है कि वो हमेशा जीए। अमर हो जाए। और अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए इंसान तरह तरह के उपाय करता आया है। लेकिन हावर्ड यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि जल्द ही इंसान हजारों सालों तक जिंदा रह पाएंगे और एक तरह से कहें तो जल्द ही इंसानों की अमर होने की चाहत पूरी हो पाएगी।

English summary

Harvard professor David Sinslair has claimed that very soon it will be possible for humans to live for thousands of years.