महाविनाश की महाचेतावनी: टूटने के कगार पर गल्फ स्ट्रीम, कनाडा-अमेरिका में तबाही का खतरा, भारत पर भी असर

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अगस्त 06: विश्व के टॉप मौसम वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के लिए महाचेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अटलांटिक महासागर में ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में उथल-पुथल मच सकता है। खासकर अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में महातबाही मच जाएगी। वैज्ञानिकों ने नये सबूत जारी करते हुए कहा है कि अटलांटिक महासागर में गल्फ धारा का प्रवाह टूट सकता है, जिसकी वजह से गल्फ स्ट्रीम पूरी तरह से टूट जाएगा और पूरी दुनिया में तबाही ही तबाही होगी। वैज्ञानिकों ने कहा है कि करोड़ों लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

English summary

research states that there has been evidence of the Gulf Stream losing its "stability" during the last century. For which scientists have feared that the situation that is being created shows that the Gulf Stream will break completely and it will have a direct impact on the global climate.