Gold price crash: रुपये के बाद सोने का बाजार भी क्रैश, भारत में गोल्ड मार्केट पर क्या होगा असर?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 18: पूरी दुनिया में डॉलर के मजबूत होने के साथ ही साथ अंतराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत भी क्रैश कर गई है और मौजूदा कैलेंडर की पहली छमाही में सोने की कीमत में जो उछाल आया था, वो औंधे मुंह गिर गया है। पिछले कुछ हफ्तों से सोने की कीमत में भारी गिरावट देखी जा रही है, लिहाजा सवाल उठ रहे हैं, कि आखिर सोने का बाजार क्यों क्रैश कर रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल ये उठ रहा है, कि भारतीय सोने के बाजार का आगे क्या होगा और भारत के लोगों को इस वक्त कहां पर सुरक्षित निवेश करना चाहिए?

रुपये को गिरने से बचाने के लिए मोदी सरकार और RBI ने क्या कदम उठाए हैं? कहां है दिक्कत, जानिए

English summary

The price of gold has crashed in the international market. Know how it will affect the Indian market?