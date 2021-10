Global Hunger Index: भारत में भूख का स्तर 'खतरनाक', पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे बेहतर निकले

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 15: ग्लोबल हंगर इंडेक्श में भारत को बड़ा झटका लगा है और भारत की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले बुरी तरह से गिर गई है। लेकिन, सबसे ग्लोबल हंगर इंडेक्श की रैंकिंग में भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को जबरदस्त फायदा हुआ है। ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि, भारत के मुकाबलने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

English summary

India has performed very poorly in the Global Hunger Index 2021 and India's rank has dropped significantly. At the same time, India's neighboring countries Pakistan, Bangladesh and Nepal have performed better.