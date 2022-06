सावधान! दुनिया में फिर फिर लौट रहा कोरोना, इस हफ्ते हुई मौतों के बाद WHO की चेतावनी

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 17 जून : विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि, इस साल जनवरी में कोरोना वायरस महामारी में गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन पिछले सप्ताह के आंकडों पर अगर गौर करें तो मालूम होता है कि, कोरोना वायरस ने एक बार फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनियाभर में 8,700 से अधिक मौतें दर्ज की गईं, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक है। विश्व स्तर पर 535 मिलियन से अधिक कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं, कोविड से 63 लाख (6.3 मिलियन) से अधिक मरीजों की मौत हुई है।

English summary

Among the six WHO regions, Americas and the Western Pacific witnessed a 21% and 17% increase in the deaths, respectively. The US, Brazil and Canada were among the worst-hit countries in Americas in terms of Covid-related deaths. In West Pacific, the highest numbers of new deaths were reported from China, Australia, and Japan.