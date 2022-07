कोरोना से भी खतरनाक वायरस आ चुका है तबाही मचाने! कई लोगों की मौत, नहीं है इसका कोई इलाज

International

oi-Artesh Kumar

अक्करा, 18 जुलाई : कोरोना वायरस दुनिया में तबाही मचा ही रही थी कि, मंकीपॉक्स ने दस्तक दे दी। इससे लोग संभलते कि एक और खतरनाक वायरस ने दुनिया में तबाही और बर्बादी की इबारत लिखने को तैयार है। नाम इसका मारबर्ग वायरस है। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में दो लोंगों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो संक्रमितों के संपर्क में आए 98 लोगों को संदिग्ध मानते हुए घाना (Ghana) में क्वारंटाइन में रखा गया है। बताया जा रहा है कि बेहद जानलेवा मारबर्ग वायरस की कोई भी वैक्सीन या इलाज अब तक नहीं मौजूद है।



English summary

Two people in Ghana have died after testing positive for the Marburg virus earlier this month. The virus causes a highly infectious disease similar to Ebola, Ghana's health service said.