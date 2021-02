मास्क लगाना भूलने पर बुरी तरह डर गईं एंजेला मर्केल, वायरल वीडियो पर लोगों ने कहा- महान नेता

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा Angela Merkel panics as she forgets her face mask on the lectern after a speech। जिसके बाद इस वीडियो पर पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आने लगी। 10 लाख से ज्यादा लोग इस ट्वीट को शेयर कर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

English summary

Chancellor Angela Merkel of Germany forgot to wear a mask after her speech in Parliament and then the video of the reaction she gave is going viral all over the world