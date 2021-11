सूर्य का रौद्र रूप हुआ शांत, 8 दिन बाद थमा आग उगलने वाला तूफान, नुकसान का पता लगाने में जुटे वैज्ञानिक

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, नवंबर 06: सूरज में उठा विशालकाय तूफान शांत होने के साथ ही पृथ्वी पर आने वाला बड़ा खतरा अब खत्म हो गया है और अब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी शांत हो गया है। करीब 20 घंटे से ज्यादा वक्त तक तूफान की वजह से सूरज से आग का गोला लगातार निकलता रहा, जिसे वैज्ञानिक कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, उसका निकलना अब बंद हो चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, सूरज पर उठे तूफान की वजह से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन नुकसान का आकलन किया जाना अभी बाकी है।

English summary

The terrible storm on the sun has finally subsided and now NASA scientists are assessing the damage done in space.