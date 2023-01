गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा जोफ का भारत में निधन, राष्ट्रपति ने की पुष्टि

गाम्बिया के राष्ट्रपति अदामा बारो ने कहा कि उप-राष्ट्रपति बदारा अली जोफ का बीमारी के कारण भारत में निधन हो गया।

अफ्रीकी देश गाम्बिया के उप-राष्ट्रपति का भारत में निधन हो गया है। वह 65 वर्ष के थे। गाम्बिया के राष्ट्रपति अदामा बारो ने उपराष्ट्रपति के मौत की पुष्टि की है। राष्ट्रपति अदामा बारो ने कहा कि उप-राष्ट्रपति बदारा अली जोफ का बीमारी के कारण भारत में निधन हो गया है। हालांकि, राष्ट्रपति अदामा ने उप-राष्ट्रपति के निधन के बारे में अन्य कोई जानकारी नहीं दी। 2022 में गाम्बिया के उप-राष्ट्रपति नियुक्त हुए अली 3 हफ्ते पहले इलाज के लिए गाम्बिया से भारत आए थे।

बैरो ने ट्विटर पर लिखा है कि जोफ की मृत्यु 'एक छोटी बीमारी से' हो गई है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कौन सी बीमारी थी जिससे उप राष्ट्रपति का निधन हुआ। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बदारा लंबे समय से सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए। बदारा जोफ 2016 में पूर्व दिग्गज याहया जाममेह के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। वह राष्ट्रपति बारो के अधीन काम करने वाले चौथे उप-राष्ट्रपति थे।

Fellow #Gambians, it is with a heavy heart that I announce the passing away of my #VicePresident, His Excellency, Badara Alieu Joof. The sad event took place in India after a short illness. May Allah grant him Jannahtul Firdawsi.