'बिना पैंट पहने पीछे भागे थे चीन के सैनिक', ऑस्ट्रेलियन संपादक ने बताया गलवान घाटी में क्या हुआ था?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, फरवरी 04: गलवान घाटी में इंडियन आर्मी के साथ हुए संघर्षों को लेकर धीरे धीरे चीन की पोल खुल रही है और अब खुलासा हुआ है कि, असल में चीन ने अपने नुकसान को काफी कम करके बताया था। ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज पेपर ने खुलासा किया है, कि आखिर कैसे चीन ने गलवान घाटी में अपनी 'कायरता' को लेकर झूठ बोला और उस रात असल में गलवान घाटी में क्या हुआ था। ऑस्ट्रेलियन अखबार 'द क्लैशन' के संपादक ने एनडीटीवी से बात करते हुए गलवान घाटी संघर्ष को लेकर बात की है और कई बड़े दावे किए हैं।

गलवान घाटी में भारतीय जवानों से जान बचाकर भागा था चीन ओलंपिक का मशालवाहक Qi Fabao-रिपोर्ट

English summary

On the Galwan Valley conflict, the editor of the Australian newspaper has revealed that 38 soldiers drowned during the retreat and did not even get time to wear pants.