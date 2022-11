G20 Summit: विश्वशक्ति बनकर इंडोनेशिया जाएगा भारत, पीएम मोदी से मिलने के लिए क्यों बेताब हैं बाइडेन?

International

G20 Summit 2022: धीरे धीरे भारत, विश्व के उन शक्तिशाली देशों की लिस्ट में शामिल होते जा रहा है, जो जियो पॉलिटिक्स को नियंत्रित करते हैं। 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली शहर में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में भारत इसी हैसियत के साथ शिरकत करने जा रहा है। दुनिया की 80 प्रतिशत अर्थव्यवस्था वाले देशों के संगठन जी20 में हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इंडोनेशिया के बाली शहर में जाएंगे, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद होंगे। आइये जानते हैं, कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं, कि भारत धीरे-धीरे वैश्विक शक्ति बनता जा रहा है।

