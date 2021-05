भारतीय भगोड़े मेहुल चोकसी के क्यूबा जाने की खबर, एंटीगुआ से हुआ फरार, करीबी दोस्त ने किया खुलासा

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मई 25: पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी और भगोड़े मेहुल चोकसी के क्यूबा जाने की खबर मिल रही है। भारतीय भगोड़े और हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के लापता होने की खबर के बाद उसकी तलाश तेज हो गई है, लेकिन माना जा रहा है कि उसने अपना नया ठिकाना शायद क्यूबा को बना लिया है। मेहुल चोकसी अब तक कैरेबिआई देश एंटीगुआ और बारबुडा में था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि मेहुल चोकसी भागकर क्यूबा चला गया है।

Fugitive diamantaire #mehulchoksi , who is wanted by the CBI and the ED in connection with the #punjabnationalbank fraud case, has reportedly gone missing in #Antigua and #Barbuda , media reports said. pic.twitter.com/fGoj7VIY0o

Fugitive diamantaire Mehul Choksi has gone missing. His family members are worried & anxious, and they had called me to discuss. Antigua Police is investigating: Choksi's lawyer, advocate Vijay Aggarwal to ANI

English summary

Mehul Choksi is expected to escape from the Caribbean country of Antigua and Barbuda to CUBA. A close friend of Mehul has said that he has an elite home in Cuba.