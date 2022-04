‘मुझे राष्ट्रपति बनाइये, कसम है, हिजाब पहनने पर लगाऊंगी जुर्माना’, फ्रांस में राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान

International

oi-Abhijat Shekhar

पेरिस, अप्रैल 08: फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार-प्रसार चल रहा है और फ्रांस के नेता जिस अंदाज में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे ये चुनाव भारतीय 'अंदाज' में लड़ा जा रहा हो। फ्रंस में भी मुसलमानों को लेकर काफी राजनीति हो रही है और मुस्लिमों पर बनाए अपने कानूनों को लेकर फ्रांस काफी लंबे वक्त से विवादों में रहा है। अब फ्रांस की राष्ट्रपति पद की एक उम्मीदवार ने कहा है कि, अगर उनकी सरकार बनती है, तो फ्रांस में हिजाब पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

English summary

The leading French presidential candidate has vowed that, if she comes to power, she will be fined for wearing the hijab.