फ्रांस: राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर हुआ अटैक, थप्पड़ मारने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

oi-Akarsh Shukla

पेरिस, 08 जून। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को थप्पड़ मारने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना का एक वीडियो में सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि इमैनुएल मैक्रों अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ बैरिकेड की दूसरी तरफ खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार करने उनके करीब जाते हैं, तभी एक शख्स उनका हाथ पकड़कर थप्पड़ मार देता है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर हुए इस हमले के बाद आरोपी शख्स और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर यह हमला उस दौरान हुआ जब वह दक्षिणपूर्वी फ्रांस के ड्रोम क्षेत्र में लोगों के साथ वॉकआउट सेशन में भाग ले रहे थे। आदित्य राज कौल नाम के ट्विटर यूजर द्वारा शेयर किए गए वीडियो में इमैनुएल मैक्रों पर हुए हमले को देखा जा सकता है। फ्रांस के बीएफएम टीवी और आरएमसी रेडियो ने इस घटना की पुष्टि की है। बता दें कि मैक्रों दक्षिण-पूर्वी फ्रांस के ड्रोम क्षेत्र के दौरे पर थे, जहां वह रेस्तरां और छात्रों से मुलाकात कर रहे थे।

French President Emmanuel Macron was slapped across the face by a man during a trip to southeast France on Tuesday. Macron approached a barrier to shake hands with a man who slapped the 43-year-old across the face in the village of Tain-l´Hermitage in the Drome region. pic.twitter.com/tk8VYwMo5m