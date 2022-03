OIC में पाकिस्तान कश्मीर पर उगल रहा था जहर, सऊदी-UAE निवेश के लिए देख रहे थे जमीन, भड़के इमरान

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद/नई दिल्ली, मार्च 23: पाकिस्तान में 22 मार्च को इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक चल रही थी, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, लेकिन, जिस वक्त इमरान खान भारत के खिलाफ झूठी बयानबाजी कर रहे थे, उस वक्त दो बड़े मुस्लिम देश, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात... कश्मीर में भारी निवेश करने की कार्ययोजना तैयार कर रहे थे। सऊदी अरब और यूएई के साथ हांगकांग की कंपनियां भी कश्मीर में निवेश के लिए मौजूद है।

English summary

At the time when Imran Khan was making unrestrained allegations on India regarding the Kashmir issue in the OIC summit, at that time three countries were planning to invest in Kashmir.