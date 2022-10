लिज ट्रस का फोन हुआ हैक, कई सीक्रेट डिटेल्स हुईं लीक! रूस ने कर दिया बड़ा 'खेला'?

International

oi-Artesh Kumar

रूस और यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस का फोन हैक (Liz Truss phone hacked) हुआ था। डेली मेल के मुताबिक जब वह विदेश मंत्री थीं और प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में आगे चल रही थीं, उसी समय उनका फोन हैक कर लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है कि पूर्व पीएम ट्रस के निजी फोन को रूस ने हैक करवाया था। इन सबके बीच ब्रिटिश सरकार ने जोर देते हुए कहा कि उसके पास सरकारी अधिकारियों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा है।

English summary

The Mail on Sunday said that the hack was discovered when Truss was running to become Conservative Party leader and prime minister in the summer. It said the security breach was kept secret by then-Prime Minister Boris Johnson and the head of the civil service. The newspaper, citing unnamed sources, said Russian spies were suspected of the hack.