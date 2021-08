ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम ने मोदी की शान में पढ़े कसीदे, चीन के खिलाफ भारत को बताया एकमात्र जवाब

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/कैनबरा, अगस्त 10: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने कहा है कि चीन के बारे में जितने भी सवाल उठ रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने ऑस्ट्रेलियन अखबार में लिखे एक लेख में कहा है कि ''चीन के बारे में जितने भी सवाल हैं, उन सवालों का जवाब भारत है''। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को चाहिए कि जल्द से जल्द वो वैश्विक बाजार में अपनी दावेदारी को मजबूत करे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में अभूतपूर्व सुधार आया है।

English summary

Former Australian PM Tony Abbott has said that India is the answer to all the questions about China.