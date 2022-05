पाक के पूर्व पीएम नवाज शरीफ तय करेंगे चुनाव की अगली तारीख : मरियम

International

पंजाब (पाकिस्तान),16 मई : पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान से पूछा कि, उन्होंने अपने कार्यकाल में खराब प्रदर्शन किया है. ऐसे में वे कैसे जनता के सामने मुखातिब होंगे? मरियम ने आरोप लगाते हुए कहा कि इमरान ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने का काम किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि, इमरान जनता की जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में अगला चुनाव कब होगा यह पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तय करेंगे।

पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति

पाकिस्तान की बदहाल आर्थिक स्थिति के लिए पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने पीटीआई प्रमुख को आड़े हाथ लिया। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर इमरान खान पर निशाना साधा जा रहा है।

वेंटिलेटर पर पाकिस्तान

पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने पंजाब के गुजरात जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, 'पीटीआइ के खराब प्रदर्शन ने देश को वेंटिलेटर पर रख दिया है, और पीटीआइ प्रमुख इमरान खान जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूर्व पीएम इमरान खान का खेल अब खत्म हो गया है। अगर वह अब भी अपने खराब प्रदर्शन के लिए पीएमएल-एन को जवाबदेह ठहराने की कोशिश करते हैं, तो वह निश्चित रुप से इसमें विफल होंगे।'

इमरान के दावों पर संदेह

पीएम शहबाज की भतीजी मरियम ने इमरान खान के इस सनसनीखेज दावों पर संदेह जताया है। उन्होंने उनसे तत्काल वीडियो जारी करने के लिए कहा है, ताकि उचित उपाय किए जा सकें। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान से वह वीडियो जारी करने के लिए भी कहा जिसमें उनकी हत्या की योजना बनाई गई थी और उन्हें आश्वासन दिया कि प्रधान मंत्री उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। बता दें कि इमरान खान ने एक वीडियो में दावा कर कहा था कि उन्हें मारने के लिए विदेश में साजिश रची जा रही थी। यही नहीं उन्होंने वीडियो में साजिशकर्ता का नाम भी लिया था।

सबूत पेश करें इमरान खान

मरियम नवाज ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर इमरान खान कथित हत्या की साजिश का सबूत दिखा देते हैं तो सरकार उन्हें अभी पीएम शहबाज शरीफ को दी जा रही सुरक्षा से ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराएगी।

English summary

pakistan Muslim League Nawaz (PML-N) vice-president Maryam Nawaz on Sunday said that former prime minister Nawaz Sharif will decide when the next elections in the country would be held....