हिंदू धर्म अपनाएंगी इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी, इस्लाम का करेंगी त्याग, कार्ड बंटे, उत्सव शुरू

oi-Abhijat Shekhar

जकार्ता/इंडोनेशिया, अक्टूबर 24: इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी सुकमावती सुकर्णोपुत्री ने इस्लाम धर्म छोड़ने का ऐलान किया है। इस्लाम धर्म त्यागने का ऐलान करते हुए उन्होंने घोषणा की है, कि वो 26 अक्टूबर को तमाम धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ हिंदू धर्म अपनाएंगी। सीएनएन इंडोनेशिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व राष्ट्रपति की बेटी ने इस बात का ऐलान कर दिया है और बकायदा इसके लिए धार्मिक रीति रिवाज और अनुष्ठान शुरू भी की जा चुकी है।

English summary

The daughter of the former President of Indonesia will renounce Islam and convert to Hinduism. Religious rituals will be held in Bali on 26 October.