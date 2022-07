चीन में रेस्टोरेंट के भीतर मिले डायनासोर के पैरों के निशान, 10 करोड़ साल पहले इनसे कांपती थी दुनिया

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग, 23 जुलाई : आज से 10 करोड़ साल पहले धरती पर विशालकाय डायनासोर की हुकूमत हुआ करती था। धरती के जंगल नदियों, पहाड़ों, समंदर, आसमानों में सिर्फ इनका ही राज था। ये जब झुंड में चलते थे तो लगता था मानों धरती पर भूचाल आ गया हो। बड़े-बड़े पेड़ कड़कड़ाने लगते थे। डर से पशु पक्षी पेड़ों, गुफाओं और कंदराओं में छिप जाते थे। ऐसा था इनका वर्चस्व। लेकिन धरती पर आए प्राकृतिक महाविनाश ने इन महान और विशालकाय जीवों का अस्तित्व धरती से खत्म कर दिया। लेकिन आज भी इनके कदमों के निशान धरती पर मौजूद हैं। अभी हाल ही में चीन के एक रेस्टोरेंट में डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति (footprints of sauropod dinosaur species foot print found in restaurant in china) सौरोपोड के विशाल पैरों के निशान मिले हैं।

English summary

Gigantic footprints of the world’s largest dinosaur species, a sauropod, which roamed the Earth 100 million years ago have been uncovered in the courtyard of a restaurant in China. Sauropods are distinguished by their massive size, they could grow up to 50 feet long, and their long necks and tails. The famous brontosaurus is part of this group.