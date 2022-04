भारत-अमेरिका संबंधों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- 'दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं...'

International

वाशिंगटन (यूएस), 23 अप्रैल : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस हफ्ते संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पर हैं। शुक्रवार (22 अप्रैल) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के भूगोल के संदर्भ में भारत और अमेरिकी संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा, "एक दोस्त कमजोर नहीं हो सकता।'' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "आप अपना दोस्त चुन सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं।" इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यूक्रेन युद्ध को लेकर वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस से भारत द्वारा हथियारों और तेल की खरीद से जुड़े सवाल भी किए गए।

