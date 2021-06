First Space Child:अंतरिक्ष में कब होगा बच्चे का जन्म वैज्ञानिक ने दिया जवाब, बताया क्यों है यह मुश्किल चुनौती

International

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। धरती पर जिस रफ्तार से पिछले कुछ दशकों में आबादी बढ़ी है और यह रफ्तार बदस्तूर जारी है उसे देखते हुए दूसरे विकल्प की तलाश बहुत जरूरी नजर आने लगी है। हालांकि तमाम देश आबादी पर नियंत्रण लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके यह कोशिश नाकाफी है। यही वजह है कि दुनियाभर के वैज्ञानिक धरती के बाहर दूसरे ग्रह पर जीवन तलाशने की कई दशक से कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने चांद से लेकर, मंगल ग्रह तक सैटेलाइट भेजी है और अलग-अलग ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

English summary

First Child on space all you need to know how when and what are the challenges.