काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला! अफगान सुरक्षा गार्ड की मौत, यूएस-जर्मन फौज भी मुठभेड़ में शामिल

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 23: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थिति एयरपोर्ट की स्थिति काफी ज्यादा खराब बनी हुई है। एक तरफ जहां विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ काबुल एयरपोर्ट पर हमले की खबर मिल रही है। जर्मनी की सेना ने ट्वीट किया है कि सोमवार को काबुल हवाई अड्डे पर अज्ञात हमलावरों के साथ मुठभेड़ में अफगान सुरक्षा बल का एक सदस्य मारा गया है और तीन अन्य घायल हो गए हैं।

एयरपोर्ट पर आतंकी हमाल ?

जर्मन सेना की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकन और जर्मन सेना भी इस लड़ाई में शामिल हुई है और हमलावर कौन हैं, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। वहीं ब्रिटिश मिलिट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर गोलीबारी के बाद भगदड़ मचने से सात लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान के लड़ाके काबुल एयरपोर्ट के बाहरी हिस्से में फैले हुए हैं और एयरपोर्ट की निगरानी कर रहे हैं। अफगान सरकार के पतन के एक हफ्ते बाद भी हजारों लोग अराजक तरीके से पलायन कर रहे हैं। लोग देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने 31 अगस्त से सभी नागरिकों और सहयोगियों को अफगानिस्तान ले बाहर निकालने की आखिरी तारीख दे रखी है।

German and US forces joined in a gun battle today at the North Gate of #Kabul airport after Afghan guards & unknown assailants exchanged fire, with one guard killed, the German army says, reports AFP#Afghanistan