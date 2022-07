आसमान से बरस रहे अंगारे! देखते ही देखते आग का 'गोला' बन गया रेलवे ट्रैक, तस्वीरें Viral

International

oi-Love Gaur

लंदन, 12 जुलाई: भारत में फिलहाल तपती सूरज की गर्मी से राहत मिली हुई है। देश भर में बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से सुकून मिल रहा है, लेकिन दुनिया के कई देशों में गर्मी से इतना बुरा हाल है कि वहां आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। ब्रिटेन में पड़ रही भयंकर गर्मी से आलम यह हो गया है कि इंसानों और जानवरों के बाद अब पटरियों तक में आग से जलने लगी है। सुनकर आप हैरान होंगे लेकिन यह सच है। लंदन में एक पुल पर फैले रेलवे ट्रैक पर आग लग गई है।

Thank you to @NetworkRailSE and the London Fire Brigade for responding promptly to a lineside fire this morning and allowing services to safely resume to Victoria 👇 pic.twitter.com/9ZYibliuyF