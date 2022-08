Sanna Marin: शराब पीना, गैर मर्द से गले पर किस करवाना, क्या एक प्रधानमंत्री को ऐसी जिंदगी जीने का हक है?

International

oi-Abhijat Shekhar

हेल्सिंकी, अगस्त 21: बेहद शांत माने जाने वाला नॉर्डिक देश फिनलैंड में इस हफ्ते हंगामा मचा हुआ है और हंगामा इस बात को लेकर है, कि फिनलैंड की महिला प्रधानमंत्री सना मरीन, जो अभी सिर्फ 36 साल की हैं, उन्होंने पार्टी की, दोस्तों के साथ डांस किया, शराब पी और गाना गाया। सना मरीन का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होने लगा और फिर फिनलैंड में हंगामा मच गया। वीडियो में दिख रहा है, कि 36 साल की सना मरीन शराब के नशे में हैं और एक अज्ञात शख्स उनके गले को चूम रहा है। इस पार्टी में कई और लोग शामिल थे और प्रधानमंत्री सना मरीन मस्ती कर रहीं थीं। फिनलैंड हो या अमेरिका, यूरोप या फिर भारत, लाखों युवा हर दिन ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लेकिन क्या किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसा करना उचित है? क्या किसी प्रधानमंत्री को पार्टी करने का या फिर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने का हक नहीं होना चाहिए? आज फिनलैंड के लिए ये मुद्दा राष्ट्रीय बहस का है।

So are you mad because @MarinSanna was partying or because you weren't? pic.twitter.com/Lw8p1Wwb66

China Power Crisis: प्रकृति के आगे बौना हुआ चीन, एक हिस्से में जानलेवा लू, दूसरा हिस्सा बाढ़ से डूबा

English summary

Is it right or wrong for a prime minister to party? Questions arising on the wine party of the Prime Minister of Finland.