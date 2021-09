पंजशीर में भीषण जंग, अब तालिबान के ठिकानों पर 'अज्ञात' विमानों ने बरसाए गोले, पाकिस्तान को जवाब?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 07: पंजशीर में भीषण लड़ाई की शुरूआत हो गई है और नॉर्दर्न एलायंस ने पूरे देश के लोगों को तालिबान के खिलाफ सड़क पर आने का आह्वान कर दिया है, जिसके बाद अफगानिस्तान में गृहयुद्ध की आशंका जताई जा रही है। वहीं, पंजशीर से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इस बार तालिबान के ठिकानों पर अज्ञात विमानों ने जमकर बम बरसाए हैं, जिसके बाद तालिबान को काफी नुकसान हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान ने तालिबान के समर्थन में नॉर्दर्न एलांयस पर बम बरसाए थे, जिसके बाद अब अज्ञात विमानों ने तालिबान को निशाना बनाया है। हालांकि, अभी तक पता नहीं चल पाया है कि तालिबान के खिलाफ किस देश ने अपना फाइटर विमान हमला करने के लिए भेजा था।

English summary

A terrible war has begun in Panjshir. Earlier the Pakistan Air Force had carried out an airstrike on the Anti-Taliban Force and now it is reported that unidentified aircraft have targeted Taliban positions.