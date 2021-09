तालिबान के अंदर सरकार को लेकर दो फाड़, हक्कानी ग्रुप ने अब्दुल गनी बरादर को गोली मारी, चरम पर विवाद

International

काबुल, सितंबर 05: अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा तो हो गया है, लेकिन सरकार बनाने के लिए तालिबान के अंदर भारी सिर-फुटौव्वल शुरू हो गया है। सरकार बनाने से पहले तालिबान के अंदर अलग अलग गुटों के बीच भारी कलह शुरू हो गई है और अफगानिस्तान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान का संस्थापक अब्दुल गनी बरादर को गोली मार दी गई है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है।

Gunfire last night in Kabul was a power struggle between two senior Taliban leaders. Forces loyal to Anas Haqqani and Mullah Baradar fought over a disagreement on how to resolve the #Panjshir situation. Mullah Baradar was reportedly injured and is receiving treatment in Pakistan. pic.twitter.com/LorfFtJJuG

dispute between the Haqqani network and the Taliban over government formation in Afghanistan has escalated. It is reported that Abdul Ghani Baradar, the founder of the Taliban, has been injured in a shot by the Haqqani network