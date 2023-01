'मैंने उसे उस दिन काम पर जाने से मना किया था', नेपाल प्लेन क्रैश में मारी गई फ्लाइट अटेंडेंट के पिता का दर्द

नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान 15 जनवरी 2023 को सेती नदी के खड्ड में गिरे येति एयरलाइन के विमान 9एन-एएनसी एटीआर-72 में सवार सभी 72 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 69 शव बरामद किए गए हैं।

नेपाल विमान हादसे में मारी गईं 24 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट ओशिन अले मागर के पिता मोहन अले मागर ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को उस दिन काम पर जाने से मना किया था। मोहन अले मागर, जो कि एक रिटायर्ड भारतीय सेना के जवान हैं, उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन फ्लाइ करन से उन्होंने अपनी बेटी ओशिन अले मागर को मना किया था। लेकिन उसने वादा किया था कि वह घर आकर मकर संक्रांति का त्योहार परिवार के साथ मनाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रोते हुए फ्लाइट अटेंडेंट के पिता मोहन अले मागर ने ये बात मीडिया को बताई। नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान रविवार (15 जनवरी) को सेती नदी के खड्ड में गिरे येति एयरलाइन के विमान ''9एन-एएनसी एटीआर-72'' में सवार 72 लोगों में फ्लाइट अटेंडेंट ओशिन भी शामिल थी। अभी तक बरामद 69 शवों में से एक शव ओशिन का भी है।

