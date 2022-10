Facebook Bug: फेसबुक पर अचानक लोगों के हजारों-लाखों फॉलोअर्स घटने के पीछे क्या राज है?

International

Sanjay Kumar Jha

फेसुबक (Facebook) पर आज सुबह अचनाक कई लोगों की डिजिटल लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। जी हां आज के इस दौर में जब फॉलोवर्स (followers) की गिनती के आधार पर लोगों की लोकप्रियता आंकी जा रही है, वहां अचानक लोगों के कई-कई मिलियन फॉलोअर्स घट जाना सच में हैरानी वाली बात है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि फेसबुक पर किसी बग की वजह से रातों-रातों लोगों के फॉलोअर्स गायब हो गए हैं।

English summary

Earlier this week, the sudden drops in Facebook follower counts of several of the USA's largest media outlets experienced on Monday and Tuesday led to rumours that the social media giant might be deleting fake or bot accounts.