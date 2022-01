UAE के लिए गले की हड्डी बना यमन युद्ध? जानिए क्यों 4 साल बाद हूती विद्रोहियों ने किया यूएई पर हमला

International

oi-Abhijat Shekhar

अबूधाबी, जनवरी 18: संयुक्त अरब अमीरात पर हूती विद्रोहियों द्वारा किए गये संदिग्ध ड्रोन हमले में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 भारतीय और एक पाकिस्तानी शामिल थे। हूती विद्रोहियों ने सऊदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया था। लेकिन, करीब 4 साल बाद हूती विद्रोहियों ने यूएई पर ड्रोन हमला किया था, जिसके बाद सवाल ये है, कि क्या हूती विद्रोहियों ने अपनी रणनीति बदल दी है। क्योंकि, हूती विद्रोहियों ने आखिरी बार यूएई को साल 2018 में निशाना बनाया था और हूती विद्रोहियों के निशाने पर मुख्यत: सऊदी अरब ही रहता है, लेकिन इस हमले के बाद सवाल ये उठ रहे हैं, कि क्या ईरान को लेकर मिडिल ईस्ट में और भी ज्यादा तनाव भड़कने वाला है? (सभी तस्वीर-फाइल)

कौन है पाकिस्तानी वैज्ञानिक आफिया सिद्दीकी, जिसकी रिहाई की मांग को लेकर टेक्सास में बनाए गये हैं 4 बंधक

English summary

Why have Houthi rebels targeted the United Arab Emirates since 2018? What steps will the UAE now take after this challenge from the Houthi rebels?