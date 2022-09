तालिबान 'राज' में अल्पसंख्यकों का बुरा हाल! फिर 55 अफगान सिख भारत पहुंचे, सुनाई आपबीती

International

oi-Artesh Kumar

काबुल/नई दिल्ली, 26 सितंबर : अफगानिस्तान में 2021 में तालिबानी शासन आने के बाद से वहां कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले बढ़े हैं। काबुल में अल्पसंख्यक सिख समुदाय तालिबानी शासन में खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए अभी तक कई सारे लोग अफगानिस्तान छोड़कर भारत में रह रहे हैं। रविवार को 55 अफगान सिख विशेष उड़ान से दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे। (worst situation of Sikh and Hindu minority in Afghanistan )

English summary

An evacuation flight carrying people from the Sikh minority in Afghanistan -- who are fleeing the Taliban rule -- arrived in India Sunday. Upon arrival, one of them expressed happiness for having fled the country, which plunged into a crisis after the Taliban returned to power last year, overthrowing the Ashraf Ghani-led government.