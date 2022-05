यूरोपीय यूनियन ने रूस से तेल आयात पर लिया बड़ा फैसला, यूरोप रवाना हुए भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मई 31: रूस से तेल आयात को काफी ज्यादा कम करने के यूरोपीय संघ के फैसले के बाद भारतीय विदेश मंत्री पूर्वी यूरोप के दौरे पर रवाना हो गये हैं। यूरोपीय संघ ने साल 2022 के अंत तक रूस से तेल आयात में 90 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला लिया है और यूरोपीय संघ के इस फैसले के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन युद्ध के जमीनी स्तर पर आकलन के लिए बुधवार रात पूर्वी और मध्य यूरोप के लिए रवाना हो गए हैं।

English summary

European Union has decided to impose sanctions on Russian oil imports. At the same time, the Indian Foreign Minister has left for a tour of Eastern Europe.