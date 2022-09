ईरानी महिलाओं के लिए एलन मस्क का इंटरनेट एक्टिवेट, US ने प्रतिबंधों में दी ढील, जल रहा है देश

International

oi-Abhijat Shekhar

तेहरान, सितंबर 24: ईरान में महिलाएं अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रही हैं और इस्लामिक कट्टरपंथी शासन के खिलाफ पूरा देश सुलग रहा है। महिलाएं अब सिर्फ हिजाब से ही छुटकारा नहीं पाना चाहती हैं, बल्कि उनका गुस्सा अब कट्टर इस्लामिक शासन के खिलाफ फूट पड़ा है। 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में युवा पीढ़ी का जो गुस्सा फूटा है, उसे कुचलने के लिए ईरान का कट्टर इस्लामिक शासन बर्बर तरीकों को आजमा रहे हैं, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है, कि अपना हक लिए बगैर इस बार महिलाएं अपने घर जाने वाली नहीं हैं। वहीं, ईरानी महिलाओं की आवाज पूरी दुनिया में पहुंचे, इसके लिए अमेरिका ने ईरान पर लगाए इंटरनेट प्रतिबंधों में ढील दे दी है और उसके बाद एलन मस्क ने इंटरनेट एक्टिवेट करने की घोषणा कर दी है।

क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नजरबंद कर लिया गया है?

English summary

Protests against women are increasing in Iran, while the US has spoken of easing internet restrictions, after which Elon Musk has also announced to activate Starlink Internet.