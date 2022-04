Elon Musk के 21 अरब डॉलर का रहस्य, Twitter खरीदने के लिए इतना नकद कहां से आएगा?

International

वॉशिंगटन/नई दिल्ली, अप्रैल 26: हॉलीवुड की मशहूर फिल्म गॉडफादर का एक डायलॉग एक बार फिर से सच साबित हुआ, कि हर चीज बिकाऊ है, बस उसकी सही बोली लगनी चाहिए और काफी ना-नुकुर के बाद आखिरकार ट्वीटर भी दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क के हाथों बिकने के लिए तैयार हो गया है। दुनिया से फ्री स्पीच... यानि बोलने की आजादी... यानि, आप एलन मस्क के प्लेटफॉर्म पर एलन मस्क की लाख आलोचना क्यों ना कर लें, वो आपको ट्वीटर पर ब्लॉक नहीं करेंगे, इस वादे के साथ एलन मस्क ने ट्वीटर खरीदने की घोषणा की है, लेकिन सवाल ये है, कि आखिर एलन मस्क के पास इतना पैसा आएगा कहां से? वो दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी हैं, ये बात सौ आने सच है, लेकिन 21 अरब डॉलर का रहस्य अभी भी बरकरार है।

