8 डॉलर में 'ब्लू टिक' स्कीम पर लगी रोक, Elon Musk ट्विटर के लिए बना रहे ये बड़ा प्लान!

एलन मस्क (Elon Musk) ने बताया कि ट्विटर (Twitter) के ब्लू टिक (Blue Tick) वेरिफिकेशन प्लान (Verification Plan) को रिलॉन्च कर सकते हैं। इसी के साथ माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने 8 डॉलर के बदले ब्लू टिक देने वाली स्कीम पर फिलहाल रोक लगा दी है। कंपनी के नए बॉस मस्क ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा जब तक वह ट्विटर पर फर्जी यानी की फेक अकाउंट वाली समस्या का समाधान नहीं खोज लेते,तब तक ब्लू टिक के लिए पेड स्कीम को दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा।

English summary

Elon Musk - in a fresh announcement - has said that the relaunch of ‘Blue verified’ badge on Twitter will be temporarily halted. The introduction of the badge - for a fee of $8 - has been one of the most controversial decisions since he took over the social media platform last month. Following the introduction of the feature, multiple parody accounts - which appeared to be verified - had surfaced, triggering memes and criticism. “Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation. Will probably use different color check for organizations than individuals (sic),” Elon Musk tweeted on Tuesday.