Twitter को टक्कर देगा एलन मस्क का नया सोशल मीडिया प्लेटफार्म! इशारों में बताया बड़ा प्लान

International

न्यूयॉर्क, 12 अगस्त : माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के साथ अपनी कानूनी लड़ाई के बीच टेस्ला के सीईओ (tesla ceo elon musk) और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलने का इशारा दे दिया है। एक ट्विटर यूजर को दिए जवाब में उन्होंने ट्विटर (Twitter) के बैकअप प्लान के रूप में एक्स डॉट कॉम (X.com) नाम की एक नई सोशल मीडिया साइट लॉन्च करने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक X.com एक स्टार्टअप का डोमेन नेम हुआ करता था, जिसे एलन मस्क ने दो दशक पहले बनाया था। बाद में उन्होंने इसे फाइनेंशियल सर्विस कंपनी PayPal में मिला दिया था।

English summary

mid his ongoing legal battle against Twitter, Tesla CEO Elon Musk teased a potential social media site of his own as a competitor for Twitter.While responding to a question from one of his followers, Musk dropped a cryptic tweet, hinting at a potential new social media platform 'X.com'. On Tuesday, a social media user asked the billionaire tech tycoon whether he had given any thought to creating his own social platform.Musk, who is quite active on Twitter, noticed the question and responded by just writing "X.com".