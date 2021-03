DRDO ने इंडियन नेवी को दिया पानी का ब्रह्मास्त्र, चीन-पाकिस्तान की नाक में दम करेगा ये ‘साइलेंट किलर’

International

Abhijat Shekhar

मुंबई: डीआरडीओ ने एक और कामयाबी हासिल करते हुए इंडियन नेवी के हाथों में पानी का ब्रह्मास्त्र सौंप दिया है। यानि, इंडियन नेवी की शक्ति समंदर में और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब इंडियन नेवी पानी में दुश्मनों को पलभर में पानी पिला सकती है। डीआरडीओ से ये तोहफा मिलने के बाद अब भारत की पनडुब्बियां बेहद घातक हो जाएंगी।

समंदर का शिकंदर होगा भारत

डीआरडीओ ने मुंबई में एआईपी तकनीक यानि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक का परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने ये परीक्षण आईएनए करंज पनडुब्बी को भारतीय नौ-सेना में शामिल करने के एक दिन पहले मुंबई में किया है। भारतीय नौ-सेना के लिए डीआरडीओ के इस परीक्षण को बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले ये तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन के पास ही थी। एआईपी तकनीक की मदद से भारतीय नेवी समंदर में और भी ज्यादा घातक हो जाएंगी। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानि एआईपी तकनीक समंदर के अंदर पनडुब्बियों को ज्यादा देर तक रहने की इजाजत देता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका साइलेंट किलर होना। यानि, इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से समंदर के अंदर पनडुब्बी से आवाज निकलनी बंद हो जाएगी और दुश्मनों को इसका पता भी नहीं चल पाएगा। जिसकी वजह से ये सब-सरफेस यानि समंदर की सतह पर मौजूद दुश्मनों के लिए खतरनाक हो जाएगी।

आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम

डीआरडीओ से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का तोहफा मिलने के बाद अब इंडियन नेवी ने अपने सभी कलवरी क्लास के गैर-परमाणु अटैक को एआईपी टेक्नोलॉजी से बदलने की प्लानिंग कर ली है। माना जा रहा है कि इंडियन नेवी अपनी सभी पनडुब्बियों में 2023 तक एआईपी टेक्नोलॉजी लगा देगी। जिसके बाद इंडियन नेवी की समंदर में ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और पाकिस्तान, जो हमसे काफी पीछा है और और भी ज्यादा पीछा चला जाएगा। डीआरडीओ ने उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत के तहत हासिल की है। ये स्कीम डीआरडीओ ने इंडिया में ही बनाया है। 1615 टन की कलवरी क्लास की पनडुब्बी मजागॉन डॉकयार्ड्स लिमिटेड द्वारा फ्रांसीसी नेवल ग्रुप की मदद से बनाई जा रही है जो स्कॉर्पीन डिजाइन पर आधारित है।

AIP has a force multiplier effect on the lethality of a diesel-electric submarine as it enhances the submerged endurance of the boat, several folds. Fuel cell-based AIP has merits in performance compared to other technologies: DRDO https://t.co/bTWyy1giI3