'10 संक्रमितों में 9 हो रहे हैं ICU में भर्ती', ओमिक्रॉन खोजने वाली अफ्रीकी डॉक्टर ने बजाया खतरे का अलार्म

जोहानिसबर्ग, दिसंबर 21: अफ्रीका देशों में सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट को खोजने वाली दक्षिण अफ्रीका की शीर्ष डॉक्टर डॉ एंजेलिक कोएत्जी ने कोरोना वायरस को लेकर कई बड़ी जानकारियां दुनिया के साथ शेयर की हैं। डॉ एंजेलिक कोएत्जी ने कहा है कि, दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीन नहीं लेने वाले अगर 10 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, तो उनमें से 9 मरीजों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। डॉ एंजेलिक कोएत्जी ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जो बड़ी बात बताई है, वो भारत जैसे देशों के लिए काफी चिंतनीय है, क्योंकि भारत की बड़ी आबादी अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं है।

Nine out of 10 patients of #Omicron in ICU in South Africa are unvaccinated: Dr Angelique Coetzee, who first detected Omicron (20.12.2021) pic.twitter.com/84YQNV3akf

The doctor who discovered the Omicron variant in South Africa has said worryingly about the effect of Omicron on people not taking the vaccine.